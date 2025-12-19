Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) düzenlediği etkinlikte İş Yatırım yöneticileri, global piyasalardaki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Çin-ABD rekabetinin derinleşeceği öngörülürken, TL mevduatına ilginin arttığı kaydedildi.

BURSA (İGFA) - BUSİAD Ekonomik ve Sektörel Çalışma Komitesi tarafından 'Global Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi 2026'ya Bakış' başlıklı etkinlik, BUSİAD Evi'nde düzenlendi. Doç. Dr. Derya Hekim'in yönetiminde gerçekleşen programda İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan ve Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Şant Manukyan, Çin-ABD rekabetinin klasik bir ticaret savaşı olmadığını, 'alternatif sistemlerin mücadelesi' niteliği taşıdığını vurguladı. Manukyan, Çin'in ekonomiyi devlet şirketleri üzerinden yönettiğini, ABD'nin ise doları değer kaybettirerek alternatif sistem kurma çabasında olduğunu belirtti. Manukyan, varlık piyasalarına ilişkin öngörülerini de paylaştı: 'ABD-Çin kopuşu büyük olasılıkla gerçekleşecek. Önümüzdeki 2-3 yılda varlık fiyatlarında ciddi bir düşüş bekliyorum. Altın ise yatırımcıların ilgisiyle öne çıkacak. Petrol fiyatları ise ABD-Suudi iş birliği nedeniyle baskılanıyor.'

Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, TL mevduatlarının hacminin yüzde 45'lerden yüzde 60'a yükseldiğini ifade ederek, iç yatırımcının ikna edildiğini ancak yabancı yatırımcının hâlâ temkinli olduğunu kaydetti. Gürleyen, yavaşlayan global ekonominin Türkiye için hem fırsat hem risk oluşturduğunu vurguladı.

Program, konuşmacıların katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.