TÜİK verilerine göre Ankara'da Kasım 2025'te 12 bin 706 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 14,87 azaldı. Uzmanlar yüksek faiz, fahiş fiyatlar ve ertelemeli talebin düşüşte etkili olduğunu belirtiyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Kasım ayında 12 bin 706 konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde satış sayısı 14 bin 916 olarak kaydedilmişti. Böylece Ankara'da konut satışları yüzde 14,87 oranında geriledi.

Gayrimenkul sektöründen uzmanlar, düşüşün nedenlerini; yüksek konut kredisi faizleri, piyasadan kopuk fiyat beklentileri, ertelenmiş talep ve suni ilanların fiyat algısını bozmasını gösterdi. Analize göre, alt ve sabit gelir grubu konutlar 5-7 milyon TL civarında satılırken, 10-15 milyon TL arası konutlara alıcı bulmak zorlaştı. 50 milyon TL ve üzeri konutlarda ise takas ve vadeli satışlar görülüyor.

Kasım 2025'te ilçe bazında konut satışları ise şöyle gerçekleşti:

Çankaya: 2.060

Keçiören: 1.683

Mamak: 1.561

Sincan: 1.537

Etimesgut: 1.045

Altındağ: 1.026

Yenimahalle: 1.233

Gölbaşı: 562

Çubuk: 490

Pursaklar: 352

Polatlı: 307

Beypazarı: 137

Kahramankazan: 138

Kızılcahamam: 122

Akyurt: 210

Elmadağ: 77

Güdül: 44

Haymana: 23

Şereflikoçhisar: 56

Uzmanlar, satılık konutların ilanda kalma süresinin 90 günü aşması ve fiyatlardaki geri çekilmelerin Ankara'daki piyasa dengesini etkilediğine dikkat çekiyor.