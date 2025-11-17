İstanbul'da Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, sosyal medyadan ulaşarak Anıtkabir'e gitmek isteyen öğrencilerin isteğini kırmadı. 128 öğrenci ve rehber öğretmenler eşliğinde ilk meclis, Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ziyaret edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan gençler, Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen'e sosyal medyadan ulaşarak Anıtkabir'e gitmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin talebi üzerine Başkan Köymen, merkezde eğitim ve alan ve Anıtkabir'e gitmek isteyen öğrencilerin Ankara'ya götürülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Maltepe Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gerekli hazırlıkları yaparak öğrencileri Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünden alarak Ankara'ya götürdü.

ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTILAR

128 öğrencinin katıldığı ziyarette Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde görev yapan öğretmenler de hazır bulundu. Öğretmenlerin rehberliğinde önce ilk meclis binası ve ardından Anıtkabir ziyaret edildi. Öğrenciler Türkiye'nin farklı şehirlerinden her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'de, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Ata'nın huzuruna çıktı.

Program kapsamında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de ziyaret edildi. Etkinliğe katılan öğrenciler Ata'nın huzurunda duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Maltepe Belediyesine ve Başkan Mimar Esin Köymen'e teşekkür etti.