İZMİR (İGFA) - İzmir yeni yıla ışıl ışıl girmeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026'nın daha aydınlık ve umut dolu geçmesi dileğiyle kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla süsledi.

Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kordon, Gündoğdu Meydanı başta olmak üzere pek çok işlek alan yılbaşı temalı aydınlatmalar ve süslerle donatıldı. Yapılan çalışmaları büyük beğeniyle karşılayan İzmirliler süslemelerin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Makine ve Elektrik Şube Müdürlüğü Elektrik Formeni Ahmet Şen, 'Şu ana kadar Konak Meydanı, Konak Vapur İskelesi yürüyüş yolu, Milli Kütüphane Caddesi, Birinci Kordon, Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Ali Çetinkaya Bulvarı ve Bornova Meydanı'nı süsledik. Kültürpark'ta 31 Aralık'a kadar devam eden Yeni Yıl Festivalimiz var. Orada da çok güzel aydınlatma çalışması yaptık. Kemeraltı'nı da ışıklandırıyoruz. İzmirliler her sene yılbaşı öncesi bizleri arayarak bu konuda talepte bulunuyor. Süslemelerin önünde fotoğraf çekiliyor, yeni yılı heyecanla karşılıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak insanları bu zorlu koşullarda ne kadar mutlu edebilirsek biz de o kadar mutlu oluyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyoruz' diye konuştu.