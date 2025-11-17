Kocaeli Çayırova Belediyesi, düzenlediği çocuk tiyatro etkinlikleriyle ara tatilin keyifli geçmesini sağladı. Çayırovalı binlerce çocuk, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde hafta boyunca düzenlenen tiyatrolarda doyasıya eğlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Çayırovalı çocuklar, ara tatilin keyfini doyasıya yaşadı. Okullara verilen 1 haftalık ara tatilin ardından, binlerce Çayırovalı çocuk, bugün ders başı yaptı.

Ara tatilde ise eğlencenin adresi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi oldu. Haftanın 6 günü boyunca düzenlenen etkinliklerde, eğlenerek öğrenen çocuklar, salonu hınca hınç doldurdu.

Etkinliklere katılan çocuklara yüz boyama aktivitesi de yapılırken, oyun sonunda da patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında da bulunuldu. İlk olarak Arı Maya ve Ormandaki Afacanlar isimli çocuk tiyatrosuyla başlayan etkinlikler, gün gün Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı, Kraliçe Maya, Ramazan Abimle Enstrümanları Öğreniyor, Şarkılar Söylüyorum, İçimizdeki Mutluluk ve İbiş Yazıcı oyunları ilgiyle takip etti.

'ONLARIN MUTLULUĞU, BİZİM İÇİN EN BÜYÜK MOTİVASYON'

Salonu dolduran çocuklar, hem eğlenerek öğrenmeye hem de keyifli vakit geçirirken, etkinliklerden ötürü Çayırova Belediyesi'ne çok teşekkür etti. Veliler de çocuklarının vakit geçirebilecekleri bu aktivitelerden ötürü çok memnun olduklarını dile getirerek, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti.

Etkinliklerde Çayırovalı minikleri yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, 'Çocuklarımızın ara tatillerini en güzel şekilde geçirmeleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte düzenlediğimiz tiyatro etkinliğine katılan yavrularımızın neşesinden, heyecanından enerji ve güç aldık. Onların mutluluğu, bizim için en büyük motivasyon' dedi.