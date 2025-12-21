Maltepe Belediyesi ve LÖSEV işbirliğiyle Çocuk Tarım Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Yerli Malı Haftası kapsamında lösemili çocuklarla birlikte ata tohumu ekildi. Etkinlikte sağlıklı beslenmenin ve yerli üretimin önemine dikkat çekildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar Maltepe Belediyesi'ne bağlı Çocuk Tarım Parkı'nda ağırlandı.

Etkinliğe katılan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çocuklarla yakından ilgilenerek LÖSEV İstanbul İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul'dan hem çocukların durumu hem de etkinliğin amacı hakkında bilgi aldı. Ardından çocuklarla birlikte ekim alanına geçen Başkan Köymen, bakla ve bezelyeden oluşan ata tohumlarını miniklerle birlikte toprakla buluşturdu.

Etkinlik boyunca çocuklara; ata tohumu nedir, toprağın önemi, faydalı ve zararlı böcekler, bitki kardeşliği ve tohumun geleceğimizdeki yeri gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

LÖSEV İstanbul İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, etkinlikte yaptığı açıklamada kanserin kader olmadığını vurgulayarak, sağlıklı yaşam ve beslenmenin önemine dikkat çekerken, 'Temiz, yerli ve sağlıklı gıdayla kanserden korunmak mümkün. Ata tohumu bu yüzden bizim için çok kıymetli. Yerli Malı Haftası kapsamında hem sağlıklı beslenmeye hem de yerli üretime dikkat çekiyoruz. Bu anlamlı etkinlik için Maltepe Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz' dedi.

Etkinlik sonunda Başkan Esin Köymen, çocuklara saksı içinde çiçek ve Maltepe Belediyesi'nin çocuklara yönelik yayını olan 'Ayşe ile Bülent' dergisini hediye etti.