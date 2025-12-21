Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu hafta da sosyal projelerden sanata, spordan eğitime kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla kent yaşamına değer katmayı sürdürdü.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yoğun geçen haftada sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel alanlarda birçok projeyi hayata geçirdi. İleri Yaş Hizmet Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu projeleriyle sosyal yaşam desteklenirken, Yeşilay iş birliğiyle yürütülen Bağımsızlık Seferberliği kapsamında mahalle ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde açılan 'Kalemden Kalbe - Aile Yılı Hat Sergisi' sanatseverlerle buluşurken, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alan geleneksel sanatlar için eğitimler devam etti. Sporda İnovasyon etkinliğiyle yapay zekânın spor alanındaki rolü ele alındı.

GASMEK bünyesinde hasta ve yaşlı öz bakımına destek ile kumaş çanta yapımı kursları açılırken, Aile Akademisi kapsamında aile hukuku eğitimleri düzenlendi. Şehir genelinde bakım ve temizlik çalışmaları sürerken, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla Mevlevi Ayini icra edildi.

Yetim Koordinasyon Merkezi'nde çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları da devam etti.