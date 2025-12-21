Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahnelediği 'Dilimizdeki Türküler' konseri, Anadolu'nun ezgilerini Bozüyüklü sanatseverlerle buluşturdu. Salonu dolduran izleyiciler, unutulmaz bir müzik gecesine tanıklık etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan 'Dilimizdeki Türküler' konseri, Bozüyük'te kültür ve sanat adına hafızalara kazınan bir geceye imza attı. Yoğun ilgi gören konser programında salon tamamen dolarken, türküseverler Türk Halk Müziği'ne olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Konsere Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu da katılarak bu anlamlı geceyi vatandaşlarla birlikte izledi.

Gecede seslendirilen 19 seçkin türkü, dinleyicileri Anadolu'nun farklı yörelerine doğru duygusal bir yolculuğa çıkardı. Hüzünlü ezgilerle duygulandıran, coşkulu türkülerle salona enerji katan koro, izleyicilerden sık sık alkış aldı. Vatandaşlar zaman zaman türkülere eşlik ederek salonu adeta tek yürek haline getirdi.

Konserin hazırlanmasında büyük emek harcayan Koro Şefi Senanur Kale, başarılı yönetimiyle beğeni toplarken; gecenin sunuculuğunu üstlenen Mine Kırcı, zarif ve akıcı anlatımıyla programa ayrı bir renk kattı. Sahne alan koristler ile saz ekibi ise uyumlu ve profesyonel performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Program sonunda emeği geçen tüm sanatçılar ve koro üyeleri uzun süre ayakta alkışlandı.