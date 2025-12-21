Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, Kasım'da 16 bin 429 çağrıya yanıt verdi. Ay boyunca kayda alınan 9 bin 580 başvurunun çözüme kavuşturulmasıyla sistemdeki memnuniyet oranı yüzde 95,83'e ulaştı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2014 yılında hayata geçirilen Turunç Masa; 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları aracılığıyla ilçe halkının talep, öneri ve şikâyetlerini 7 gün 24 saat kayıt altına alarak çözüme ulaştırmaya devam edişyor.

Kasım ayında çağrı merkezinin telefonları 16 bin 429 kez çalarken, bu aramaların 9 bin 580'i başvuru olarak sisteme kaydedildi.

Başvuruların titizlikle değerlendirildiği ve çözüm süreçlerinin anlık olarak takip edildiği Turunç Masa'ya, kasım ayında en fazla başvuru Muratpaşa'nın en yüksek nüfuslu mahallesi olan Güzeloba'dan geldi. Güzeloba Mahallesi'nde 830 başvuru kayda alınırken, Çağlayan Mahallesi 561, Şirinyalı Mahallesi ise 512 başvuruyla sıralamada yer aldı.

Başvuruların konu dağılımında ilk sırada Sağlık İşleri Müdürlüğü yer aldı.

Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için toplam 2 bin 345 başvuru yapıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü izledi. İş yerlerinden ambalaj atıklarının toplanması ile Çevreci Komşu Kart Projesi kapsamında geri dönüştürülebilir atıkların evlerden randevulu alınmasına yönelik 1.862 başvuru kayda geçti.