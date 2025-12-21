Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında tekerlekli sandalyeyle ulaşımda zorluk yaşayan engelli bir vatandaşın yardımına koştu

KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7/24 görev yapan Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri, zorda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Bu bağlamda ekipler, devriye sırasında engelli bir vatandaşla karşılaştı. Karamürsel'e gitmek istediği öğrenilen engelli vatandaşın bulunduğu noktada güvenli geçiş imkânı olmaması üzerine harekete geçen ekipler, Büyükşehir'in hizmeti olan 'Engelsiz Taksi' ile irtibat sağlayarak, vatandaşı karşı yoldaki durağa güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Zabıta ekipleri, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşın 'Engelsiz Taksi'ye sorunsuz bir şekilde binmesini sağladı. Süreç boyunca vatandaşın yanında olan ekipler, yolculuğun güvenli şekilde başlaması için gerekli tüm desteği sundu. Yolculuğun ardından vatandaşın kardeşine ulaşılmasıyla süreç tamamlandı. Engelli vatandaş hem mutlu hem de güvenli bir şekilde evine gitti.

Zabıta ekipleri, yardım süreci boyunca engelli vatandaşla sohbet ederek moral verdi. Bu sayede vatandaşın kardeşine de kısa sürede ulaşıldı. Hem engelli vatandaş hem de kardeşi yardımlarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.