Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi iş birliği, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Kuaförlük kursunda mesleki eğitim gören kursiyerler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı bir projeye imza atarak Nevşehir Belediyesi Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki yaklaşık 30 öğrencinin saç kesimini ve kişisel bakımını gerçekleştirdi.

Paşa Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, merkezde eğitim gören 30 özel öğrenci tek tek ağırlandı. Geleceğin kuaför adayları, eğitmenlerinin gözetiminde öğrencilerin saçlarını büyük bir titizlik ve sevgiyle kesti. Kişisel bakımları tamamlanan çocukların mutluluğu ve heyecanı merkezin atmosferini değiştirdi. KAPEM ve Halk Eğitimi Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü kuaförlük kursu öğrencileri için bu etkinlik, sadece bir uygulama saati değil, aynı zamanda unutulmaz bir deneyim oldu. Kursiyerler, özel gereksinimli bireylerle iletişim kurma ve onlara hizmet sunma noktasında önemli bir sosyal deneyim kazandılar.

Nevşehir Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar halkın bütün kesimlerine dokunarak devam edecek.