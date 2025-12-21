Tarafsız haberciliği ve uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan ünlü magazin gazetecisi Habib Aytekin, Fransa'da düzenlenecek prestijli müzik ve sinema organizasyonuna jüri üyesi olarak davet edildi. Aytekin, bu görevle Türkiye'yi uluslararası platformda temsil edecek.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Ünlü magazin gazetecisi Habib Aytekin, kariyerine uluslararası bir başarı daha ekledi. Aytekin, Fransa'da düzenlenecek ve müzik ile sinema dünyasının en iyilerinin değerlendirileceği prestijli organizasyonda jüri üyesi olarak görev alacak.

Kültür, sanat ve medya dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı jüri kadrosunda Türkiye'yi temsil edecek olan Aytekin'in, değerlendirmelerini mesleki etik ilkeler doğrultusunda ve objektif bir bakış açısıyla yapacağı belirtildi. Organizasyon yetkilileri, Aytekin'in yıllara dayanan tecrübesi ve tarafsız yaklaşımının jüriye değerli katkılar sunacağını vurguladı.

Medya kariyerinde yeni ve dikkat çekici bir sayfa açan Aytekin'in, Fransa'daki bu önemli görevle birlikte adını küresel ölçekte daha geniş kitlelere duyurması bekleniyor. Türk medyasının güçlü kalemlerinden biri olan Habib Aytekin, uluslararası sahnede Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor