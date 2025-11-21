Malatya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu güçlendirmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi Projesi'nde önemli bir aşamaya daha geçiyor.

MALATYA (İGFA) - Tamamen engelsiz bir yaşam yaklaşımıyla hazırlanan 2. etap kapsamında; spor sahaları, atölye binaları, kafeteryalar ve modern çevre düzenleme çalışmaları yer alıyor.

Çok fonksiyonlu bir yapıda tasarlanan merkez, toplamda 7.585 metrekarelik alan üzerine inşa edilerek engelli bireylerin birçok etkinliği aynı anda gerçekleştirebilecekleri donanımlı bir sosyal yaşam alanı oluşturacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile engelli bireylerin sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştırmayı, günlük yaşama aktif katılımlarını artırmayı ve daha güçlü bir sosyal etkileşim ortamı sunmayı hedefliyor.

2. etabın tamamlanmasıyla birlikte merkez, sadece Malatya'nın değil, bölgenin en kapsamlı sosyal ve sportif yaşam alanlarından biri olarak hizmet verecek.