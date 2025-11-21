İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle öğretmenleri bir araya getiren kahvaltı programı düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Olgunlaşma Enstitüleri İzmir Kültür Sanat Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Karşıyaka İlçe Millî Eğitim Müdürü Arzu Günaydın ile 30 ilçeden 30 öğretmen katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğretmenliğin eğitim sisteminin kalbi olduğunu vurgulayarak, 'Bugün burada sadece bir kahvaltı sofrasını paylaşmıyor, öğrencilerimizle her gün kurduğumuz gönül sofralarının bir yansımasını yaşıyoruz. Sizlerle birlikte olmak bizler için büyük bir mutluluk. Zira biz, bu ülkenin en kıymetli emaneti olan çocuklarımıza dokunuyoruz. Öğretmenlik, manevî değeri bakımından diğer mesleklerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir meslektir.' dedi.

'TEKRAR DÜNYAYA GELSEM YİNE ÖĞRETMEN OLURDUM.'

Konuşmasının devamında yapay zekâ ve dijital dönüşüm sürecine de değinen Dr. Ömer Yahşi, çağın gerektirdiği yenilenme ihtiyacının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: 'Artık bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Öğretmenin en büyük gücü, bilgisinin yanı sıra kendini yenileme ve geliştirme kararlılığıdır. Bizler de bilgiyi alma, dönüştürme ve aktarma noktasında kendimizi sürekli güncellemeliyiz. Kendimizi yenilemeli, heyecanımızı diri tutmalı ve insan yetiştirmenin verdiği o manevî tatla yolumuza devam etmeliyiz. Aziz Sancar'ın 'Tekrar dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum.' sözü hepimiz için bir ilhamdır. Bu ülkenin kendini geliştiren, üreten, yüreğiyle dokunan öğretmenlere ihtiyacı var. Sizlerle gurur duyuyorum.'

Etkinlik, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin öğretmenlere hediye ve çiçek takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.







