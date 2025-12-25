Çorum Fırıncılar Odası'nın talebi üzerine Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından alınan kararla, şehir genelinde fırınlarda satılan 210 gram ekmek 15 TL oldu.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Fırıncılar Odası'nın talebi üzerine Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından alınan kararla birlikte, şehir genelinde fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 23 Aralık 2025 itibarıyla 15 TL oldu.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise vatandaşın bütçesini korumaya devam ediyor. Halk Ekmek'te ekmek fiyatlarına herhangi bir artış yapılmazken, 210 gram ekmek 10 TL'den satılıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 7,5 TL'DEN EKMEK

Çorum Belediyesi'nin sosyal destek uygulamaları da devam ediyor. Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ekmekler, 7,5 TL'den temin ediliyor.

Çorum Belediyesi, güvenli, kaliteli ve hesaplı ekmek anlayışıyla üretim ve satış faaliyetlerini sürdürüyor.