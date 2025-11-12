Konya Karatay Belediyesi, merkezden en uzak mahalleye kadar yürüttüğü planlı altyapı, yol ve parke çalışmalarıyla ilçede ulaşım konforunu artırmayı ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkeze uzak mahalleler ve yaylalarda yürüttüğü parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bu kapsamda Başkan Kılca, Akören Kışla Mahallesi Topraklık Yaylası, Suruç Mahallesi Acıkuyu Yaylası ve Beşağıl Mahallesi Yellikuyu Yaylası'ndaki çalışmaları sahada denetledi. İncelemelere belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik ederek Başkan Kılca'ya yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2019-2025 YILLARI ARASINDA 4 MİLYON 478 BİN METREKARE PARKE VE BORDÜR ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

Karatay Belediyesi, 2025 yılı içerisinde toplam 245 bin metrekare parke ve 80 bin metretül bordür çalışması gerçekleştirecek. Bu kapsamda merkeze uzak 7 mahallede 115 bin metrekare parke ile 35 bin metretül bordür uygulaması sürüyor.

Ayrıca AYKOME iş birliğiyle 25 bin metrekare parke ve 4 bin metretül bordür çalışması da planlandı.

2019 yılından bugüne kadar ilçenin dört bir yanında önemli altyapı yatırımlarını hayata geçiren Karatay Belediyesi, bu süreçte ilçe genelinde 4 milyon 478 bin metrekare parke ve bordür çalışması tamamladı. Sadece merkeze uzak mahallelerde ise 2 milyon 890 bin metrekare parke ve bordür hizmeti gerçekleştirildi.

KILCA: TÜM MAHALLELER BİTENE KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Karatay'ın her noktasına eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Hasan Kılca, ilçenin hem merkezinde hem de merkeze uzak mahallelerinde yatırımların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Başkan Kılca yaptığı açıklamada şunları kaydetti; 'Merkezde ve merkeze uzak mahallelerimizde altyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sanayi alanlarımızda, mahallelerimizde gerek parke ve bordür çalışmaları gerekse sıcak asfalt ve sathi kaplama uygulamalarımız sürüyor. Hava şartları müsaade ettiği müddetçe tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün merkeze uzak mahallelerimizde ve yaylalarımızda yapılan parke çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Eksik kalan mahalle ve yaylalarımızdaki çalışmaları da en kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz. İnşallah tüm mahallelerimiz bitinceye kadar bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın Konya'mıza ve Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.'