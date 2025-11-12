2025 'Aile Yılı' kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 'Aile Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Etkinlikte 3 bin fidan dikilirken çocuklar ve aileler çevre bilinci eğitimleri aldı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - 2025 yılı, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında Erzurum'da anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 'Aile Hatıra Ormanı' oluşturuldu ve binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ETÜ Kampüsü'nde sarı çam, huş, karaağaç, batı ladini ve mavi ladin türlerinden oluşan 3 bin fidan dikildi. Etkinliğe Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de katılım sağladı; şehit aileleri, engelliler, kadınlar ve çocuklar fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlik sırasında çocuklar ve aileler hem fidan dikmenin heyecanını yaşadı hem de çevre bilinci ve doğa sevgisi üzerine uygulamalı eğitimler aldı. İl Müdürü Hasan Aykut, 'Fidan, tıpkı aile gibi sevgiyle büyür, sabırla kök salar. Bugün sadece ağaç dikmedik; geleceğe nefes, çocuklarımıza umut ektik' dedi.

Etkinlik, ailelerin fidanların başında hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi ve 'Aile Hatıra Ormanı' kalıcı bir sevgi ve doğa mirası olarak Erzurum'a kazandırıldı.