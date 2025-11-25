Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, emekli ve aktif görevde olan öğretmenleri yemekte ağırladı. Başkan Büyükakın, sağlık çalışanlarından sonra öğretmenler için de konut projesi planladıklarını açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli ve hala aktif görevde olan öğretmenleri yemekte bir araya getirdi. Antikkapı Restoran'da, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemeğe AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Büyükakın'ın ilkokul öğretmeni Hatice Tunay ve eşi Yaşar Tunay, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, ilçe milli eğitim müdürleri, emekli öğretmenler ve çok sayıda öğretmen katıldı. Yemekte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.

ÖĞRETMENLİK ÇOK KUTSAL BİR MESLEK

Başkan Büyükakın da konuşmasına öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yaparak başladı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin bu önemli gününü tebrik eden Başkan Büyükakın, 'Çinlilere ait çok güzel bir söz vardır. Eğer hedefleriniz bir yıllıksa toprağa buğday ekin, 10 yıllık hedefleriniz varsa ağaç dikin ama hedefleriniz 100 yıllıksa insan yetiştirin derler. Bu çok anlamlı bir yaklaşım biçimi. İnsanları ne kadar iyi yetiştirilmişse o ülke hızlı ilerler, gelişir.

İYİ İNSAN YETİŞTİRME GÖREVİNİZ VAR

Bir milletin varlık mücadelesi aslında insan yetiştirmekle başlar. Uzun yıllar ayakta kalacak ülkelerin yapacağı iş, insan yetiştirmek. Peki o insanı kim yetiştirecek? Tabii ki öğretmenlerimiz. Eğer bir ülkede idealist öğretmenler varsa, o ülkelerin ayakları asla taşa takılmaz. Ve mutlaka bir çıkış yolunu bulur. Onun için öğretmenler belki de en merkezde olması gereken, toplumda en çok itibar görmesi gereken meslek grupları olmalıdır. Bizim mücadelemiz de bu noktada olmalı. Yaptığınız meslek, bu ülkenin geleceğiyle doğrudan alakalı. Böylesine kutsal bir meslek. Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak, öğretmenlerimize yatırım yapmalıyız' diye konuştu.

ÖNCELİK EVİ OLMAYANLAR

Başkan Tahir Büyükakın programda öğretmenlere konut projesi planladıklarını da açıkladı, 'İl Milli Eğitim Müdürümüz ile yaptığımız son görüşmede, öğretmenler için konut projesi hayata geçirmek istediğimizi kendisine ilettik. Daha önce Kartepe'de sağlıkçılar için de benzer bir projemiz olmuştu. Konutların nerede ve kaç tane yapılacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Hazır olduğunda da ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Projeden, öncelikle evi olmayan öğretmenlerimiz yararlanacak' bilgilerini verdi.

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Başkan Büyükakın sözlerini şöyle tamamladı: 'Buradan şunu da vurgulamak istiyorum. Aslında ilk öğretmenlerimiz annelerimiz yani kadınlarımız. Dolayısıyla öğretmenlere yapılacak her türlü yatırımın yanında kadınlarımıza yapılacak yatırımın da ayrı bir önemi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu noktada öğretmenlerimize de büyük bir görev düşüyor. Kadınlarımızın toplumdaki rolünü güçlendirecek olan, kız çocuklarımızın okullaşma oranını artıracak olan tüm projelere destek vermeye hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile bir kez daha Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Size büyük değer verdiğimizi unutmayın.' Başkan Büyükakın, konuşmasının ardından ilkokul öğretmeni Hatice Tunay, emekli öğretmenler Hüsnü Dere ve Ayşe Üçtepe ile aday öğretmenler adına Senanur Sarıtaş'a çiçek takdim etti.