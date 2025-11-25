İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki tüm öğretmenler adına 4 bini aşkın fidan bağışı yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, belediye meclis üyeleri ve müdürler 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.

Belediye, bu yıl anlamlı bir uygulamaya imza atarak ilçede görev yapan tüm öğretmenler adına TEMA Vakfı aracılığıyla Erzincan'da 4 bini aşkın fidan dikimi gerçekleştirdi. Ziyaretlerde öğretmenlere bağış sertifikaları ve hediyeler takdim edildi.

'YAPTIĞINIZ İŞ ÇOK KIYMETLİ VE KUTSAL'

Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, açtığı yolda nesiller yetiştirmek öğretmenlerimizin elinden geçiyor. O yüzden yaptığınız iş çok kıymetli ve kutsal. İnşallah daha aydınlık günler gelecek ve bunda da sizin katkınız çok fazla. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun' ifadelerini kullandı.



