Ticarette Birlik Topluluğu Genel Başkanı Muhteşem Polat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'ı makamında ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya'da Ticarette Birlik Topluluğu'ndan MHP İl Başkanlığı'na gerçekleşen ziyarette, ticaret dünyasının güncel durumu, yerel ve bölgesel ekonomik gelişmeler ile iş dünyasının beklentileri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ticarette Birlik Topluluğu'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Başkan Muhteşem Polat, sivil toplum kuruluşları ile siyasi kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üretim, ticaret ve istihdamı önceleyen her türlü çalışmayı önemsediklerini ifade etti. Karaarslan, Konya'nın ekonomik potansiyelinin daha da ileriye taşınması adına atılacak ortak adımların değerli olduğunu belirtti.