Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde, iktidarın yayınladığı tasarruf genelgesi nedeniyle yerel basının resmi ilan gelirlerinin yarı yarıya azaldığını belirterek, yerel basını korumak üzere alınacak tedbirleri sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Altıntaş, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük gazetelere abone olmasını ve ilan vermesini kısıtlayan tasarruf genelgesi nedeniyle yerel basına darbe vurulduğuna dikkati çekti.

17 Mayıs 2024 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Tasarruf Genelgesi’nin nedeniyle resmi ilan gelirleri yüzde 50 oranında azalan birçok yerel gazetenin yayın hayatına son vermek zorunda kaldığını belirten Altıntaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu soruları yöneltti:

Tasarruf Genelgesi kapsamında yerel gazetelere sağlanan resmi ilan ve reklam gelirlerinde yapılan kısıtlamaların kamu kurumlarının bütçelerinde ne kadar tasarruf sağlayacağı hesaplanmaktadır?

Çok uzun zamandır personel maaşlarını dahi ödeyemeyecek ekonomik koşullarda varlığını sürdürmeye çalışan yerel gazetelerin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için hükümet tarafından ne tür destekler sağlanmaktadır?

Yerel gazetelerin kapanma riski altında olduğu göz önünde bulundurularak, bu gazetelerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına hangi önlemler alınacaktır?

Yerel medya, demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, yerel gazetelerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların demokrasimiz üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bir değerlendirme yapılmış mıdır?

Yerel gazetelerin kapanması durumunda, yerel halkın haber alma hakkının korunması adına hangi tedbirler alınacaktır?

Tasarruf Genelgesinin uygulanması sırasında yerel medyanın temsilcileriyle herhangi bir istişare yapılmış mıdır? Bu süreçte yerel medyanın görüşleri ve önerileri dikkate alınmış mıdır?

Yerel medya kuruluşlarının kapanmasının bölgesel gelişme ve kalkınma üzerindeki olası etkileri nasıl değerlendirilmiştir?