Önceki dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı’nın borcunun tarımla ödendiğini anımsatarak, "O günler mutlaka gelecek" yorumunda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne önceki dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tarım ve üreticinin içinde bulunduğu durumu, geçmişi anımsatarak özetledi.



“Biz bu Cumhuriyeti kurduğumuzda buğday, arpa, domates, biber satarak Osmanlı'nın borcunu ödedik" diyen CHP'li Gaytancıoğlu, "Sümerbank, Devler Üretme Çiftlikleri, Süt Endüstrisi Kurumu, Çaykur, Şeker Fabrikaları, kurarak çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirdik. Atatürk'ün 'efendisi' gerçekten efendi idi. Çünkü üretiyor, kazanıyor, tarla alıyor, traktör alıyor ve köy okulunda çocukları okutuyordu. Şimdi ne mi oluyor? Efendinin önce okulları kapatıldı, sonra borçlandırıldı, ürünleri para etmez oldu! Onun ürettiği ürünler yerine 'yandaşlar kazansın' diye 'ithalat' yapıldı. Efendi tarla satmaya başladı. Çocukları 'çiftçi' olmaz hale geldi. Buradan tabii ki dönüş var. O günler mutlaka gelecek" dedi.