Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Türkiye İttifakı Partisi Bursa İl Başkanı Fatih Düzenli, partisinin teşkilat yapılanması ve yönetim kadrosunun açıklanmasının ardından üye kayıtlarını başlattıklarını açıkladı.

Başkan Düzenli, yaptığı değerlendirmede, teşkilat çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, 'Teşkilat yapımızı ve yönetim kadromuzu netleştirdik. Şimdi sahadayız. Partimizin kapıları Bursa'da tüm vatandaşlarımıza açıktır. Üye kayıtlarımız başlamıştır' ifadelerini kullandı. Düzenli, önümüzdeki günlerde partiye yoğun bir katılım beklediklerini vurguladı ve şunları ekledi: 'Halkımızın gösterdiği ilgi ve teveccüh bizleri son derece memnun ediyor. Önümüzdeki günlerde partimize çok sayıda katılım olacak.'

Türkiye İttifakı Partisi Bursa İl Başkanlığı, üye çalışmalarıyla birlikte il ve ilçe düzeyinde saha faaliyetlerini artırarak çalışmalarını sürdürecek.