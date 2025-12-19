CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, il yöneticileri ve ilçe örgütüyle birlikte Mustafakemalpaşa'da esnaf, sanayi sitesi ve mahalle ziyaretlerinden oluşan kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İlçe Başkanı Gökhan Demir, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile il yöneticileri, Mustafakemalpaşa ilçesinde saha çalışması yaptı. Program, CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı ve çarşı-pazar, sanayi sitesi ile mahalle buluşmalarıyla devam etti.

İlçe ziyaretinde konuşan Yeşiltaş, esnafın, üreticinin ve yurttaşların ortak derdinin derinleşen ekonomik kriz olduğunu vurgulayarak, 'Çarşı-pazar yangın yeri. Bu düzenin çözümü sandıktır' dedi. Örgütlü mücadelenin önemine dikkat çeken Yeşiltaş, CHP'nin güçlü örgüt yapısıyla Bursa'da ve Türkiye'de değişimi büyüteceğini belirtti.

Mustafakemalpaşa Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yeşiltaş, düşen alım gücü ve artan borç yüküne dikkat çekti. Sanayi Sitesi ziyaretinde üretim yapan esnafın sorunlarını dinleyen Yeşiltaş, 'İktidarımızda esnaf üretecek, kazanacak. Emeğin hakkını aldığı bir Türkiye'yi kuracağız' dedi.

Çeltikçi, Koşuboğazı ve Yumurcaklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Yeşiltaş, talepleri not alarak ortak akılla çözüm üreteceklerini vurguladı. İl Başkanı, CHP'nin siyaset anlayışının halkın yanında olduğunu belirterek, 'Bizim siyasetimiz masa başında değil; sokakta, pazarda, atölyede, mahallede yapılır. Bu düzen değişecek, Türkiye rahat bir nefes alacak' ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanlığı, saha çalışmalarını kentin farklı noktalarında sürdürecek.