Geçmişte iki dönem Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Başkanlığın görevinde bulunduktan sonra Ankara'da Bakan Yardımcılığı görevide üstlenen İsmail Ergüneş yıllar sonra tekrar Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevine atandı.

Ergüneş, göreve başlamasıyla birlikte parti tebanı ve teşkilat mensuplarıyla bire bir görüşmeler yaparak fikir telakkisinde bulundu. Uzun bir çalışmanın sonucunda yeniden İlçe Yönetimini tekrar belirledi.

Ak Parti'nin kurucu kadrosunnda bulunan, o günlerde gençlik teşkilatlarında görev alan ve partide güvene sapip olan isimler ilçe yönetiminin yeni kadrosu içinde yer aldı. Geçmişteki başarılarıyla bilinen Cihangir Boz da Yeni İlçe Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulunda yer alan isim olarak dikkat çekti. Ak Parti Gaziosmanpaşa Kurucu İLçe Başkanı Yavuz Subaşı'nın oğlu Ömer Selim Subaşı'da Yönetim Kurulu Listesinde yeralan isimler arasında. Abdullah Yılmaz da Sağlık Politikaları ile görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

İŞTE AK Parti Gaziosmanpaşa Yeni Yönetim Kurulu: