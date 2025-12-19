AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi hakkında ortaya atılan iftira ve yakıştırmalara sosyal medyadan yanıt verdi. Soylu, 'Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok' dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 22 Kasım'da Trabzon Kitap Fuarı'nda yaşanan bir telefon görüşmesinin çarpıtılmasına tepki gösterdi.

AK Partili Soylu, Mehmet Akif Ersoy'un kendisini saat 12.22'de görüntülü aradığını hatırlatarak, bu görüşmenin bazı kişiler tarafından 'etrafına şekil yapmak için görüntülü aradı' şeklinde yorumlanmasına sert sözlerle karşı çıktı. Milletvekili Soylu, paylaşımında, hakkındaki iftira ve yakıştırmaları da eleştirerek, 'FETÖ'nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan', 'her dönem kullanılan ve korunan kişilerden mal bulmuş Mağribi gibi aleme karışırken beni arardı' gibi iddiaların haysiyetsizlik ve şerefsizlik olduğunu belirtti.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/2001893382688252017

Soylu, açıklamasını, 'Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz. Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O'dur' sözleriyle tamamladı.