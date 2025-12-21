MHP Erzurum İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında sendika temsilcileriyle bir araya gelindi. İl Başkanı Adem Yurdagül, sendikaların MHP için 'kırmızı çizgi' olduğunu vurguladı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - MHP Erzurum İl Başkanlığı, sendika temsilcilerini bir araya getiren kahvaltı programına ev sahipliği yaptı. İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa, STK'lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Metin, il yöneticileri ile Türkiye Kamu-Sen, Kamu-Sen'e bağlı şubeler, TÜRKAV ve Türk Hukuk Enstitüsü temsilcileri katıldı.

Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen programda, sendika başkanları ve temsilcilerinin talep ve beklentileri dinlendi. Görüşmelerde, sendikalarla yürütülen iş birliğinin önemi vurgulanırken, dile getirilen konulara ilişkin çözüm odaklı süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Milliyetçi-Ülkücü camiada birlik ve beraberliğin en üst seviyede sürdüğünü belirterek, sendikalara verilen önemi güçlü sözlerle dile getirdi. Yurdagül, 'Bilinsin ki sendikalarımızın derdi bizim derdimizdir. Sendikalarımız bizim kırmızı çizgimiz ve hassasiyetimizdir' dedi. Yurdagül, aynı dava yolunda yürüdükleri tüm sendika temsilcilerine ve programa katılan misafirlere teşekkür ederek, dayanışma ve iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.