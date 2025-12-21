AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türk-Kürt kardeşliğinin bin yıllık kader ortaklığı olduğunu vurguladı ve 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürütülen 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' sürecine destek verdi.

MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türk ve Kürt halklarının tarih boyunca Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze birlikte mücadele verdiğini belirtti. Kılıç, 'Bu topraklar tüm unsurlarıyla ortak vatanımızdır. Kürt'ün geleceği Türk'ün umudundan ayrı değildir, Türk'ün de geleceği Kürt'ün umudundan ayrı değildir' dedi.

Milletvekili Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti eş başkanları dahil tüm siyasi partilere, Kürt sorununun çözümü için ortaya konan güçlü iradeye teşekkür etti.

Konuşmasında, sorunların silah ve öfke yerine diyalog ve anlayışla çözülebileceğini vurgulayan Kılıç, farklılıkların ayrışma değil zenginlik olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Yaklaşık 50 yıldır süren çatışmaları sona erdirme sorumluluğunun TBMM'de olduğunu kaydeden Kılıç, sürecin sadece siyasi değil, toplumsal barış, demokratik olgunluk ve bölgesel kalkınmayı da kapsayan çok boyutlu bir girişim olduğunu ifade ederek, 'Bölgede bastırılan potansiyel ortaya çıkacak, tarım, hayvancılık, sanayi, enerji, turizm ve lojistik alanlarında kalkınma hızlanacak, gençler silaha değil bilgiye, göçe değil memleketlerinde geleceğe yönelecek' diye konuştu.

TBMM'deki konuşma, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yürütülen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına da gönderme yaparak, birlik ve barış mesajlarıyla dikkat çekti.