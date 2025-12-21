CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Özel, 'Bu kara düzeni sandıkta bitireceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde on binlere seslendi. Saraçlar Caddesi'ni dolduran kalabalığa hitap eden Özel, mitingin CHP'nin 76'ncı demokrasi buluşması olduğunu vurgulayarak, 'Cumhuriyet'ten, sandıktan ve seçme-seçilme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Edirne'nin tarihsel önemine dikkat çeken Özel, 'Fatih'in, Mimar Sinan'ın, Selimiye'nin şehrindeyiz. Haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Beni seven, Ekrem Başkan'ı seven arkamızdan gelsin' ifadelerini kullandı. CHP'nin meydanlarda halkla siyaset yaptığını söyleyen Özel, 'AK Parti artık salonların partisidir. CHP ise sokağın, milletin partisidir' diye konuştu.

Konuşmasında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın çalışmalarını da anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 ayda yapılan altyapı yatırımları, sosyal projeler ve borçların kapatılmasını örnek göstererek, 'Bu kadar engellemeye rağmen Edirne'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneği sergileniyor' dedi. Ekonomiye dair eleştirilerinde çiftçi, emekli ve asgari ücretlinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Özel, 'Eskiden 1 kilo buğday 1 litre mazot alıyordu, bugün 6 kilo buğday satmadan 1 litre mazot alınamıyor. Emekli 8 çeyrek altından 1,5 çeyrek altına düştü. Bu düzen sürdürülemez' ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Özgür Özel:



'Edirneliler, Meriç'i sıkı tutun.



Bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterlerse, Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi kaçmaya kalkarsa birisi, emanetimdir Edirne'nin sınırı Edirne'nin evlatlarına:' pic.twitter.com/kcXKsCpXGg — CHP ???????? (@herkesicinCHP) December 20, 2025

CHP iktidarında en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını, mazotta ÖTV ve KDV'nin kaldırılacağını, vergi sisteminin adil hale getirileceğini belirten Özel, 'Vergiyi tabana değil, tavana yayacağız' diyen Özel, 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak' sözleriyle meydandan alkış aldı.

Mitingde, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubu CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı tarafından okundu. İmamoğlu mektubunda, 'Millet iradesinden üstün güç yoktur. Bu ülkeye adaleti ve demokrasiyi hep birlikte getireceğiz' mesajı verdi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise konuşmasında, 'Edirne hazır, Edirne ayakta. Bu şehir millet iradesine sahip çıkmaya devam edecek' dedi.

Miting, 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganlarıyla sona erdi.