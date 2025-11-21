Adıyaman Kahta'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 305 gram esrar ve 3 kenevir bitkisi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21.11.2025 tarihinde gerçekleştirdiği faaliyette önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan operasyonda 305 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında bir şahıs gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.