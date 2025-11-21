Bunlar da ilginizi çekebilir

Operasyon kapsamında bir şahıs gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yapılan operasyonda 305 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21.11.2025 tarihinde gerçekleştirdiği faaliyette önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Adıyaman Kahta'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 305 gram esrar ve 3 kenevir bitkisi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

