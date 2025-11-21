Bunlar da ilginizi çekebilir

Değişiklik, özellikle düşük gelir grubundaki vatandaşların sağlık sigortası primlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlarken, prim oranı değişikliği 1 Aralık 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Karara göre, söz konusu kapsamdaki sigortalıların genel sağlık sigortası prim oranı, mevcut düzenlemelere göre güncellendi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarına uygulanan 81. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendindeki prim oranı yeniden belirlendi.

5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen Genel Sağlık Sigortalılarının (GSS) prim oranı yeniden belirlendi. Daha önce asgari ücretin yüzde 3 olarak belirlenen GSS primi artık yüzde 6 olarak hesaplanacak.

