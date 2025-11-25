25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıklama yapan KADEM Bursa İl Temsilciliği, bu yılki kampanyalarını 'Hep Birlikte' sloganıyla başlattıklarını duyurdu.

BURSA (İGFA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla KADEM Bursa İl Temsilcisi Gülhan Keskil tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, KADEM'in 12 yıldır kadınların onur ve güven içinde yaşayabileceği bir toplum inşa etmek için çalıştığı vurgulandı.

KADEM temsilcileri; eğitimler, farkındalık kampanyaları ve kamu spotlarıyla kadına yönelik şiddetin tüm boyutlarına dikkat çekmeye devam ettiklerini belirtti. Bugüne kadar 'Şiddete Göz Yumma', 'Şiddete Hakkın Yok', 'Yasaya Tutun' ve 'Şiddete Seyirci Kalma' gibi kampanyalarla toplumsal bilincin güçlendirildiği hatırlatıldı.

BU YILIN TEMASI: 'HEP BİRLİKTE'

KADEM olarak 2024 yılı kampanyasında odağını kadın cinayetlerine çevirerek, şiddetin en ağır ve geri dönülmez türüne dikkat çektiklerini açıklayan Temsilci Keskil, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamayacağı vurgulanarak, mücadelenin ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak kararlılığıyla başarıya ulaşabileceği ifade edildi. Dünya genelinde her yıl binlerce kadının partneri veya aile bireyleri tarafından öldürüldüğünün altı çizilen açıklamada, Keskil, 'Şiddetin küçüğü büyüğü olmaz. Her türlü şiddet insanlık suçudur' mesajı verildi.

KAMPANYANIN SEMBOLÜ: TURUNCU NOKTA

Bu yılki kampanyada turuncu nokta sembolü kullanılacağını belirten KADEM Bursa İl Temsilcisi Gülhan Keskil, turuncu rengin Birleşmiş Milletler tarafından şiddetle mücadelede kullanılan evrensel bir sembol olduğu ve KADEM'in kurumsal rengi olması nedeniyle de anlamı güçlendirdiği ifade edildi. KADEM'in yıl boyunca turuncu rozetler takarak farkındalığı geniş kitlelere yayacağı, Türkiye genelindeki 56 temsilcilikle birlikte Bursa'da da kampanyanın en güçlü şekilde yürütüleceğini söyleyen Keskil, açıklamanın sonunda şehirdeki tüm kurumları, yerel yönetimleri, eğitim camiasını, medya temsilcilerini ve vatandaşları şiddetle mücadelede ortak duruşa çağırdı.

Keskil açıklamada, 'Kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir geleceğe ancak hep birlikte ulaşabiliriz. Bu mücadelede herkesin sorumluluğu var' dedi.