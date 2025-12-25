Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitim gören minikler, 'Yerli Malı Haftası' etkinlikleri kapsamında Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Hem eğitici hem de keyifli bir gün geçiren minikler, tarladan sofraya uzanan sebze ve meyve yolculuğunu yerinde görme fırsatı buldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü minikleri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti.

Ziyarette minikleri Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhar Acar karşıladı. Minikler, Sebze ve Meyve Hali'nde görev yapan kabzımallardan ürünlerin yetiştirilme süreçleri, hangi mevsimde hangi sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiği ve yerli üretimin ülke ekonomisine katkıları hakkında bilgiler aldı. Kabzımalların anlatımlarını büyük bir ilgiyle dinleyen çocuklar, merak ettikleri soruların cevaplarını buldu.

KUMBARALARINI BOYADILAR

Sebze ve meyveleri yakından inceleme fırsatı bulan minikler, renkleri, kokuları ve çeşitliliğiyle dikkat çeken ürünler karşısında büyük heyecan yaşadı. İşletme sahipleri tarafından ise miniklere taze meyveler ikram edildi. Programın sonunda düzenlenen kumbara boyama etkinliği ise miniklere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. Kendi kumbaralarını boyayan çocuklara yerli malı kullanmanın yanı sıra tasarruf bilinci de aşılandı. Etkinlik, çocukların el becerilerini geliştirmelerine ve üretkenlik duygularını pekiştirmelerine katkı sağladı.