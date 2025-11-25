Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik özel bir kutlama programı düzenledi. Başkan Dutlulu, öğretmen maaşlarını 66-75 bin TL'ye yükseltti; 22 bin öğretmene yüzde 50-70 ulaşım indirimi sağladı

MANİSA (İGFA) - Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, büyükşehir bünyesinde görev yapan öğretmenlerin maaşları, tecrübelerine göre 43-49 bin TL aralığından 66-75 bin TL seviyesine çıkarıldı.

Başkan Dutlulu, bunun bir lütuf değil, öğretmenlerin hak ettiği bir adım olduğunu vurgularken, aynı zamanda Manisa'daki tüm öğretmenler için geçerli olacak yüzde 50 ila 70 oranındaki toplu ulaşım indirimiyle eğitim camiasına önemli bir sosyal destek sağladıklarını da müjdeledi.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eğitimci anne ve babası Şükran Özel ile Talat Özel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın, Ata Temiz, daire başkanları ve 17 ilçede görev yapan eğitmenler katıldı. Programda, MABEM'de uzun yıllar görev yapan öğretmenler ile Manisa'da okuyup, kendi şehirlerinde eğitmenlik yapan öğretmenlere Başkan Dutlulu tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

'TÜM MESLEKLER ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR'

Başkan Dutlulu, ekonomik şartların öğretmenleri ve tüm meslek gruplarını zorladığına vurgu yaparak, 'Aslında çok büyük zorluklarla yaşıyoruz. Sadece öğretmenlerimiz değil, tüm diğer meslekler gerçekten ekonomik olarak çok zor günlerden geçiyor. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu zor yıllarda dahi hem maddi hem manevi anlamda en çok önem verilen, en çok değer verilen öğretmenlik mesleği her geçen gün üzülerek görüyoruz ki geriye gidiyor' diye konuştu.

'ATANAMAYAN ÖĞRETMEN YOK; ATANMAYAN ÖĞRETMENLER VAR'

Başkan, Dutlulu, konuşmasının devamında atanamayan öğretmenlerin sorunlarına değindi. Dutlulu, 'Biz bu kavramı biliyorsunuz, başta Genel Başkanımız olmak üzere kullanmıyoruz. 'Atanamayan öğretmen' diye bir şey yok, atanmayan öğretmenler var. Bunun sonunda da dev bir işsiz öğretmen ordusu, mutsuz insanlar ve en önemlisi düşen eğitim kalitesi oluyor' ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE MAAŞ MÜJDESİ

Başkan Dutlulu, MABEM öğretmenleri için maaş artışına gittiklerini söyledi. Dutlulu, 'MABEM'de en düşük maaşımız 43 bin liradan 66 bin liraya yükselmiştir. 5-10 sene tecrübesi olan öğretmenlerimizin maaşı 46 bin liradan 70 bin liraya, 10 yıl ve üzeri öğretmenlerimizin maaşları ise 49 bin liradan 75 bin liraya yükselmiştir. Bu bir lütuf değil, hakkınızdır. Sizler için hayırlı, uğurlu olsun. MABEM'deki öğretmenlerimizin ücretlerini devlet okullarıyla eşitledik. Bundan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiçbir öğretmenimiz devlet okullarındaki meslektaşlarının altında maaş almayacak. Saat başı ücretlendirme olacak ama 40 saati dolduran her öğretmenimiz bu maaşları alacak' dedi.

MANİSA'DAKİ 22 BİN ÖĞRETMENE ULAŞIM İNDİRİMİ

Başkan Dutlulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, il genelindeki tüm öğretmenler için geçerli olacak ulaşım indirimi müjdesini de paylaştı. Dutlulu, '22 bin öğretmenimiz, aldığımız UKOME kararıyla ulaşımdan yüzde 50-70 arasındaki indirimden faydalanacak. Bu indirimden MABEM'deki öğretmenlerimiz de faydalanacak. Bu ülkede öğretmenler ne yazık ki istediğimiz noktadan çok uzak. Eğitim anlamında elinizden geleni yapıyorsunuz ama kafanızı hep ekonomik sıkıntılar meşgul ediyor. Bizim amacımız sizleri bu sıkıntılardan bir nebze olsun kurtarmak' dedi.