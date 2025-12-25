Bursa İnegöl Belediyesi, hava kalitesine etki eden katı yakıt tüketiminin yasaklanması nedeniyle nakdi olarak gerçekleştirdiği ısınma yardımları kapsamında bu yıl 457 aileye 5000'er TL olmak üzere toplam 2 milyon 285 bin TL ısınma yardımı yaptı. Yardımlar bugün itibariyle ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. 2025-2026 kış dönemi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından toplam 457 aileye ısınma yardımı yapıldığı açıklandı.

HER AİLEYE 5000 TL ISINMA YARDIMI

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: '2021 yılı itibariyle hava kalitesine etki eden kömür ve katı yakıtların yakılmasının yasaklanmasının ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli olarak ısınma yardımlarını nakdi yardım şeklinde yapmaya başlamıştık. Katı yakıy yerine nakdi olarak bir defaya mahsus vatandaşların hesap numaralarına gönderim yapılıyor. 2025-26 kış dönemi için de ısınma yardımlarımız nakdi yardım olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize bugün itibariyle ulaştırıldı. İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahibi 457 ailemize her aileye 5000 TL olmak üzere tek seferlik ödeme gerçekleştirildi. Toplamda 2 milyon 285 bin TL ısınma yardımı yapılmış oldu.'

YAŞLILARA ELDEN TESLİM EDİLİYOR

'Banka hesap numaraları olmayan, yaşlı, engelli olan ailelere görevli mutemet personel tarafından bu yardımlar evlerine elden teslim ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin sistem sorgulamaları ve gerekli araştırmaları ise müdürlüğe başvuru aşamasında yapılmaktadır. Sosyal yardımlarımız yıl içerisinde aktif olarak devam etmektedir.'