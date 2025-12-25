Türkiye'de caz müziğin başarılı isimlerinden Fatih Erkoç, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde (AASSM) düzenlenen 'Memleket Şarkıları' konserinde, Zafer Çebi ve senfonik orkestrası eşliğinde İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Ünlü caz sanatçısı Fatih Erkoç'un senfoni ile birleştirdiği 'Memleket Şarkıları' temalı konseri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde gerçekleşti.

Muhteşem konserde Türkiye'nin sayılı müzisyenlerinden Zafer Çebi ve senfonik orkestrası Fatih Erkoç'a eşlik etti. Yemen Türküsü ile başlayan konser, Muğla havası olarak bilinen Çökertme, Kerimoğlu Zeybeği ve Erkoç ile bütünleşmiş 'Ellerim Bomboş' şarkısıyla bitti.

Konserde yaklaşık 20 şarkılık bir repertuvar sunuldu. İzleyenler, konserin sonunda sanatçı Erkoç'u ve orkestrayı ayakta alkışladı.