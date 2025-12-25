Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Trabzon Film Festivali, açılış filmi 'Bak Postacı Geliyor' ile sinemaseverlere merhaba dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Trabzon Film Festivali, 'Bak Postacı Geliyor' filmi ile start aldı.

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği film, Lara Sineması'nda Trabzonlu izleyicilerle buluştu. Gösterime yönetmen Yüksel Aksu'nun yanı sıra oyuncular Deniz Barut, Yasin Çam ve Begüm Çağla Taşkın da katıldı. Film gösteriminin ardından ekip ile izleyiciler arasında söyleşi gerçekleştirildi.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un paylaştığı yapım, 1950'li yılların sonlarında bir Ege kasabasında görev yapan posta memuru Osman'ın, Gülizar'a ulaşma mücadelesini konu alıyor. Yeşilçam atmosferini anımsatan sıcak anlatımı ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken film, izleyicilerden tam not aldı.

GÖSTERİMLER VE SÖYLEŞİLER BAŞLADI

Gösterim öncesinde konuşan yönetmen Yüksel Aksu, Ege ile Karadeniz kültürleri arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, filmin kendi anne ve babasının aşk hikayesinden ilham aldığını söyledi.

Aksu, babası Osman Aksu'nun mesleğinin de postacılık olduğunu belirterek, filmin mektuplaşmalara ve emek verilen aşklara duyulan özlemi anlattığını ifade etti.

Festivalin ilk gününde ayrıca Gülten Taranç ve Ragıp Taranç'ın yönettiği 'Dedemin Evi', Tolga Oscar'ın yönettiği 'Nilgün' ve Barış Atlı'nın yönettiği 'Berona' belgesel filmleri izleyiciyle buluştu. Gösterimlerin ardından yönetmenlerle söyleşiler gerçekleştirildi.

Trabzon Film Festivali, yerli ve yabancı yapımların gösterimleri ile birlikte söyleşiler, atölyeler ve panellerle 28 Aralık'a kadar sinemaseverleri ağırlamaya devam edecek.