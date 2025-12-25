Öğretmenlerin sanatsal bakışını görünür kılmayı amaçlayan 'Öğretmenin Kadrajından Yaşam' temalı ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumları Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı Bursa'da gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Öğretmenlerin sanatsal üretimlerini desteklemek ve eğitimci kimlikleriyle hayata kattıkları değeri farklı bir perspektiften ortaya koymak amacıyla düzenlenen 'Öğretmenin Kadrajından Yaşam' temalı ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumları Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı, 22 Aralık'ta Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Fuaye Alanı'nda yapıldı.

Sunuculuğunu Merve Uzman'ın üstlendiği törende konuşan Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Savaş, 3 Mart Eğitim Kurumları iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle dört yıldır düzenlenen yarışmanın bu yıl ilk kez ulusal boyuta taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Savaş, yarışmaya katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay ise yarışmanın, öğretmenlerin yalnızca eğitim alanındaki yetkinliklerini değil, aynı zamanda yaşamı gözlemleyen ve yorumlayan güçlü tanıklar olduklarını ortaya koyduğunu vurguladı. Ulusal katılımla gerçekleşen organizasyonun, sanatın evrensel diliyle eğitimin dönüştürücü gücünü bir araya getirdiğini ifade etti.

Törende ayrıca Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Mehtap Esen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız da söz alarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışma Koordinatörü ve ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu Müdürü Ayla Okumuş, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile üniversitelerdeki öğretim elemanlarına açık olan yarışmanın, dijital renkli fotoğraf kategorisinde düzenlendiğini belirtti. Okumuş, 168 katılımcının 627 fotoğrafla başvurduğu yarışmada 45 eserin sergilenmeye değer bulunduğunu açıkladı.

Ödül töreninde; Birincilik (Altın Madalya) ödülünü Konya Meram Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ali Can, İkincilik (Gümüş Madalya) ödülünü Niğde Çiftlik Divarlı Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Fatih Yılmaz adına Burcu Yeşerdir, Üçüncülük (Bronz Madalya) ödülünü ise İstanbul Üsküdar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kudret Deniz Kalaycı adına Serdar Kıran aldı.

Ödül töreni sonrası sergi açılışı gerçekleştirildi ve konuklar birbirinden değerli eserleri dahayakından inceleme şansı buldu. 26 Aralık'a kadar Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Fuaye Alanı'nda açık kalacak olan sergi, 27 Aralık'tan itibaren Görükle Kültür Merkezi ÇEKSANAT'ta gezilebilecek.

Sergi, ilerleyen tarihlerde Gaziantep, İzmir, Ankara ve İstanbul'dada sergilenmeye devam edecek.