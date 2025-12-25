Ordu'da uzun yıllar gerileme yaşayan yumurta sektörü yeniden canlanma sürecine girdi.

ORDU (İGFA) - Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, 2014-2019 yılları arasında 75 işletmeden 65'inin kapandığını, bugün ise sayının 85 işletmeye ulaştığını belirtti.

Aylık 35 milyon, yıllık 500 milyon lira gelir sağlanıyor. Yılda 50 milyona yakın yumurta üretiyoruz. Hedefimiz 100 milyon adet yumurta üretmek' dedi.

Daha önceleri 5 milyon civarı yumurta üretimi yapılan Ordu'da, Büyükşehrin üreticilere verdiği desteklerle bu sayı 50 milyona yaklaştı. Sektörde yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, sektörün ayağa kalkmasındaki en önemli etkenin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olduğunu söyledi.

'BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİ SEKTÖRÜ AYAĞA KALDIRDI'

Başkan Güler'in kendilerine çok önemli destekler verdiğini aktaran Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, sektörün geldiği noktayı değerlendirerek Başkan Güler'in verdiği desteklerin Türkiye'de benzeri olmadığını vurguladı.

Bitmekte olan bir sektörün 2019 yılında Başkan Güler'in göreve başlaması ve destek olması ile birlikte yeniden ayağa kalktığını belirten Sezgi, şöyle konuştu:

'Yumurta tavukçuluğu işine 2014 yılında başladık. O dönem pazar konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık, organik yumurta sertifikamız yoktu ve üreticiler olarak büyük zararlar ettik. Bu süreçte kurulan işletmelerin çoğu kapandı. 2019 yılına gelindiğinde Ordu'da yumurta sektörü neredeyse tamamen bitmişti. Sayın Başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte bize çok önemli destekler verildi. Yaklaşık 30 bin yarka dağıtımı yapıldı, yüzde 80 hibeli yem desteği sağlandı. Bu destekler sayesinde üretici yavaş yavaş toparlandı, geçmişte yaptığı zararları telafi etmeye başladı. Aynı zamanda yeni işletmeler kuruldu ve sektör yeniden büyümeye geçti'

'ORDU YUMURTASI İHRACATA AÇILDI'

Başkan Güler'in pazarlama konusunda da önemli adımlar attığını belirten Sezgi, Ordu yumurtalarının zincir market raflarında yer alarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığını söyledi.

Sezgi, 'Bu dönemde yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile ihracat yaptık. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ciddi sayıda ürün gönderdik. Şu anda iç piyasadaki ihtiyaca yetişmeye çalışıyoruz, talebi ancak karşılayabildiğimiz için ihracata ürün gönderemez olduk. Bundan sonra da projelerle daha da büyüyerek ihracatımızı da yapmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHRİN YENİ YATIRIMLARI İLE HEDEF 100 MİLYON YUMURTA ÜRETMEK'

Büyükşehir Belediyesinin hali hazırda yapımına devam ettiği yatırımların sektöre daha çok katkısı olacağını aktaran ve hedeflerinin yıllık 100 milyon yumurta üretimi olduğuna dikkat çeken Sezgi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

'Gelecekte de Büyükşehir Belediyemizin bu sektöre 50 milyonluk yatırımı olacak. Fatsa ilçemizde 45 binlik yarka üretim tesisi, günlük 25 bin yumurta üretim ve 70 günde bir 15 ton et kapasiteli bir kombine tesisi inşa ediliyor. Sektör bölgede hedefine ulaşmak için koşarcasına ilerliyor. Yıllık 45 milyon olan üretimimizi en kısa sürede 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.'