Antalya Muratpaşa Belediyesi, Parkinson hastalığının ilk evresindeki bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan 'Parkinson Akademi' programını hayata geçirdi.

ANTALYA (İGFA) - Program kapsamında uygulanan denge egzersizleri, fiziksel güçlendirme çalışmaları ve ergoterapi temelli aktiviteler, katılımcıların hem fiziksel hem de psikososyal açıdan güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca, sosyal etkileşimi artıran grup çalışmaları da programın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Katılımcılara programın başlangıç aşamasında yapılan ölçüm ve değerlendirmeler, program sonunda da tekrar edilerek gelişim düzeyleri somut verilerle ortaya konulacak.

Uygulamanın bireylerin günlük yaşam becerileri ve yaşam standartları üzerindeki etkisi değerlendirilecek. Üç aylık sürecin tamamlanmasının ardından program, yeni bir hasta grubuyla tekrar başlatılacak.