TRABZON (İGFA) - Trabzon'da çekilen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' adlı dizide 'Esme' karakterini canlandıran başrol oyuncusu Deniz Baysal, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in eşi Arzu Genç ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar tarafından karşılanan Baysal, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BU MERKEZ ÇOK KIYMETLİ

Merkezde eğitim alan ve üretim yapan kadınlarla sohbet eden ünlü oyuncu, günümüzde üretimin çok azaldığını belirterek, 'Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi. Türkiye'de ilk olması bir yandan üzücü ama bir yandan da çok değerli. İnşallah bir başlangıç olur ve bu merkezlerin sayısı artar. İnsan aslında üretince yaşadığını hissediyor. Bir araya gelip emekle üretmek insan olmanın özü. Burası tam da bunu yapan bir merkez. Gerçekten çok kıymetli' diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Arzu Genç tarafından Deniz Baysal'a, merkezde üretilen el emeği ürünlerden oluşan çeşitli hediyeler verildi.