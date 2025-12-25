Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını uluslararası standartlarla güçlendirmeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi yine bir ilke imza attı ve 'TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Belge, Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e takdim edildi.

Mersin Büyükşehir için bir ilk olma özelliği taşıyan belge, 2020 yılında hayata geçirilen Teksin Mersin İletişim Merkezi'nin hizmet kalitesini belgelendirirken, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Büyükşehir'in sahip olduğu 6. belge olma niteliğini de taşıyor.

BELGE, BAŞKAN SEÇER'E TAKDİM EDİLDİ

Belgenin Başkan Seçer'e takdimi; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ezgi Başer ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Jülide Şahin tarafından gerçekleştirildi.