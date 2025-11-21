Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sunmak için her Cuma günü bir mahalle ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın bu haftaki durağı Çağlayan Mahallesi oldu.

BURSA (İGFA) - Hizmet anlayışını sahada ve halkın arasında şekillendiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Çağlayan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma namazını Çağlayan Yeni Camii'nde kılan Başkan Erkan Aydın, namaz çıkışında Çağlayan Mahallesi Muhtarı Ahmet Özbeyiş ve belediye meclis üyeleriyle birlikte mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

Osmangazi'de her fikre değer verdiklerini ve her öneriyi dikkate aldıklarını dile getiren Başkan Aydın, vatandaşların isteklerini dinleyerek hizmet talep edilen alanlarla ilgili en kısada sürede çalışmaya başlanılacağının sözünü verdi.