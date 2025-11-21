İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Öğretmenler Günü'nde pansiyonda kalan öğrencilerle birlikte akşam yemeği yerken, nöbetçi öğretmenlere çiçek vererek günlerini kutladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nu ziyaret etti.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Vermez, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, Şube Müdürü Yavuz Kılıçaslan, okul yöneticileri ve pansiyon öğretmenleri de katıldı.

'İKİNCİ YUVANIZDA HAYALLERİNİZİ DİNLEMEKTEN MUTLULUK DUYDUM'

Müdür Yahşi, pansiyonda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya gelerek eğitim süreçleri, okul ortamı ve yürütülen çalışmalar hakkında samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilerin görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Yahşi, 'Bu akşam sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, ikinci yuvanız olan bu pansiyonda hayallerinizi, umutlarınızı ve ilgi alanlarınızı öğrenmekten büyük mutluluk' dedi.

Ziyaretin devamında pansiyon öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yahşi, her birine çiçek takdim etti. Pansiyonda kalan öğrenciler de Müdür Yahşi'ye çiçek vererek gününü kutladı.

Öğretmenlere seslenen Dr. Ömer Yahşi, 'Sizler bilgiyle olduğu kadar merhamet ve sabırla çalışan, çocuklarımızın geleceğine ışık tutan insanlarsınız. Her birinizin emeği yalnızca bir öğrencinin değil, bir ailenin, bir mahallenin, bir şehrin ve nihayetinde bir ülkenin yarınlarını şekillendiriyor. Öğrencilerimizin her hayalinde sizin iziniz, her başarısında sizin emeğiniz var. Sınıfların içindeki sessiz kahramanlar olarak geleceğimizi inşa ediyor, bizlere umut aşılıyorsunuz. Emekleriniz daim, yolunuz açık olsun.' dedi.

Duygusal anların yaşandığı ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.