Çin'de yer alan Shanghai Open University (SOU) heyeti, ileri yaşlı yurttaşlara yönelik geliştirilen yaşam boyu öğrenme politikalarını model almak üzere UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay ile de bir araya gelen heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerini inceleyerek ileri yaşlı yurttaşlara verilen hizmetler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na üye oldu. Ağın koordinasyonundan sorumlu UNESCO'nun Hamburg merkezli birimi UNESCO Yaşam Boyu Öğrenme Enstitüsü'nün (UIL) stratejik ortaklarından Shanghai Open University, İzmir'i yaşam boyu öğrenme politikaları ve uygulamaları açısından örnek şehir olarak belirledi. Yaşam boyu öğrenme politikalarının tasarımı, yönetim modelleri ve paydaş iş birlikleri üzerine deneyim paylaşımı amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçen heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Meslek Fabrikası, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yer alan huzurevi ve 3. Yaş Üniversitesi'nin devam ettiği Mustafa Necati Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

'Ortak çalışmalara açığız'

Ziyarette konuşan Başkan Tugay, 'Çin'e daha önce gitmedim ama bir an önce gitmek istiyorum. Çin'de şehircilik anlamında da çok başarılı işler olduğunu biliyoruz. Türkler millet olarak Orta Asya'dan geliyor. Belki de o yüzden kendimizi yakın hissediyoruz. Mesafe olarak aramızda uzaklık var ama kültür olarak yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden daha fazla görüşme gerçekleştirmek isteriz. Karşılıklı ilişkiler anlamında her zaman ortak çalışmalara açığız' dedi. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay da yer aldı.

Büyükşehir'e Çin atasözüyle benzetme

İzmir'e ilk ziyaretlerinde kenti beğendiklerini belirten SOU Rektörü Jia Wei, 'Yoğun mesaisinde bizleri karşıladığı için Başkan Tugay'a teşekkür ediyoruz. Gezdiğimiz kurumlarda hizmetleri gördük, bu bizim için çok değerliydi. Türk ve Çin ilişkileri yakın. Karşılıklı olarak iş birliklerine açığız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin çok başarılı olduğunu gördük ve takdir ettik. Çin'de 'Halk için çalışmak' diye bir söz var. Burada bunu yapabilmişler. Bulunduğumuz bina ve ziyaret sırasında gördüklerimiz, halkla iç içe ve halkın derdine eğilen bir belediyecilik anlayışını yansıtıyor. Özellikle yaşlılarla ilgili hizmetler çok başarılı. Öğrenmemiz gereken birçok konu olduğunu hissettik. Bunları öğrenmek değerli' diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgi aldılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaşam boyu öğrenme stratejisi, yerel düzeyde öğrenme ekosisteminin yönetimi, kamu, eğitim kurumları ve özel sektör iş birliği modelleri, özellikle yaşlı dostu yaklaşımlar olmak üzere dijital ve kapsayıcı öğrenme uygulamaları konularındaki çalışmalarını yerinde inceleyen heyete, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Ferhat Yıldız da eşlik etti. Heyet başkanı SOU Rektörü Jia Wei ve heyet üyeleri, verilen hizmetlerle ilgili sorular sordu. Ziyaret sırasında ileri yaşlı yurttaşlarla sohbet eden heyet, onlara Çince 'şans' yazılı hediyeler takdim etti. Şanghay'ın 'Öğrenen Şehir' girişimini yürüten öncü kurum konumunda olan SOU heyeti, Şanghay'da yürüttükleri yaşlanma dostu öğrenme programlarını tanıtmayı ve İzmir ile ortak deneyim paylaşımı yapmayı hedefliyor.

'Model olmak gurur verici'

Heyete eşlik eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, 'Shanghai Open University yöneticileri, Çin Şanghay'ın aynı ağa üye olması nedeniyle ağa başvurup kendilerine yaşam boyu öğrenme alanında örnek bir model istemiş ve UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni örnek göstermiş. Çin heyeti bize ulaştı ve özellikle yaşlılara yönelik yaşam boyu öğrenme modelleri ile ilgili bizi ziyaret etmek istediler. Heyeti Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Meslek Fabrikası, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yer alan huzurevini ve 3. Yaş Üniversitesi'nin devam ettiği Mustafa Necati Kültür Merkezi'ni gezdirdik. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret ettik. Başkanımız Dr. Cemil Tugay, yaşlı politikalarına çok önem veriyor. İleri Yaş Eylem Planı'nı ve ona bağlı olarak faaliyet planlaması oluşturduk. Bu kapsamda 3. Yaş Üniversitesi'ni hayata geçirdik, İleri Yaş Bilim ve Danışma Kurulu kurduk. Ege Geriatri Derneği ile birlikte İleri Yaş Sempozyumu gerçekleştirdik. İleri yaşlı vatandaşlara yönelik atölyeler, kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca Alzheimer ve Demans Merkezi'miz de var. Hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Şanghay, yüzde 35 yaşlı nüfusuna sahip bir kent. 21 milyonluk şehirde 5 milyon yaşlı yaşıyor. O yüzden yaşlı politikaları onlar için çok önemli. Bu konuda incelemeler yapıyorlar. İzmir'in de onlara model olması bizler için gurur verici' dedi.

Yaşam boyu öğrenme

Yaşam boyu öğrenme, bireylerin yaşamlarının her döneminde bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerini destekleyen tüm öğrenme faaliyetlerini kapsıyor. Bu kavram yalnızca okul temelli eğitimi değil, belediyelerin sunduğu çocuk gelişimi, gençlik, yetişkin eğitimi, istihdam ve aktif yaşlanma odaklı hizmetleri de içeriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi özelinde Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Meslek Fabrikası ve mesleki eğitim kursları, 3. Yaş Üniversitesi ve yaşlı dostu merkezler, İzmir Sanat, kütüphaneler, müzeler, tarım okulları, kooperatif eğitimleri, kadın dayanışma merkezleri, engelli bireylere yönelik beceri atölyeleri gibi hizmetlerin tümü yaşam boyu öğrenme kapsamında değerlendiriliyor. Bu faaliyetler, bireylerin sosyal katılımını, üretkenliğini ve toplumsal refahı artırarak 'Öğrenen şehir İzmir' vizyonunun temelini oluşturuyor.