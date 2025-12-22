Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yıla sayılı günler kala Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Çarşısı'nı ziyaret etti. Esnaf ve kent sakinleriyle bir araya gelen Başkan Uysal, yeni yıl dileklerini paylaşarak tüm Antalyalıları çarşıya davet etti.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın artık klasikleşen Yeni Yıl Çarşısı, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kapılarını açtı. LED ışıklarla süslenen çarşıda taş boyama, amigurumi oyuncaklar, ahşap oyma ürünler, takı, mum, sabun ve çeşitli kokular gibi el emeği göz nuru ürünler yer aldı. Kar küreleri, yılbaşı şapkaları ve kıyafetleri ise çarşıya renk kattı. Kesme çiçeklerin yanı sıra el yapımı yöresel lezzetlerin sunulduğu stantlar, yeni yıl sofralarına özel seçenekler sundu. Çocuklar için oluşturulan oyun alanları da çarşının ilgi çeken noktaları arasında yer aldı.

Yeni Yıl Çarşısı'nda hafta sonu DJ Berk Batı'nın performansı ve ardından sahne alan Görkem Durmaz, Antalyalılara yeni yıl coşkusunu erken yaşattı. Düzenlenen kar partisiyle çocuklardan yetişkinlere kadar kent sakinleri bu coşkuya ortak oldu.

Çarşıyı ziyaret eden Başkan Uysal, esnafla sohbet ederek onların yeni yılını kutladı. Başkan Uysal, Karadenizlilerin yöresel lezzeti mıhlama standını ziyareti sırasında ise 'Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği mıhlamanın harcı gibi olsun. Mutluluk, refah, daha fazla hoşgörü, daha fazla kenetlenme ve sarılma: İhtiyacımız olan şeyler bunlar' diye konuştu.

Başkan Uysal ayrıca tüm Muratpaşalıları Yeni Yıl Çarşısı'na davet ederken, 'Burada yok yok. Bütün komşularımızı Yılbaşı Çarşımıza bekliyoruz. 2026 yılı ülkemize, dünyamıza, şehrimize, hepimize mutluluk, sevgi, saygı, barış ve dayanışma getirsin' ifadelerini kullandı.