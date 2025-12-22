Bunlar da ilginizi çekebilir

Kütahya Belediyespor yönetimi, teknik heyet ve sporcular tebrik edilerek, lig yolculuğunda başarı dilekleri iletildi.

Kritik anlarda gösterdiği kararlılıkla öne çıkan Kütahya Belediyespor, mücadeleyi üstün bir performansla tamamladı.

Maçı baştan sona büyük bir ilgiyle izleyen Başkan Kahveci, müsabaka boyunca takıma destek vererek sporcular ve teknik ekiple yakından ilgilendi. Tribünleri dolduran basketbolseverlerin coşkusu, parkede sergilenen mücadeleye güç kattı.

KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2. Lig müsabakaları kapsamında Kütahya Belediyespor, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda Güngören Doruk Basketbol'u konuk etti. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de tribünden takip ettiği karşılaşmada Kütahya temsilcisi, sahadan 90-81'lik skorla galip ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2. Lig müsabakaları kapsamında Kütahya Belediyespor, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda Güngören Doruk Basketbol'u konuk etti.

