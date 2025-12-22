İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 2026 yılını karşılamaya hazırlanırken ilçeyi beş gün boyunca sürecek 'Yılbaşı Panayırı' ile buluşturuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 26-30 Aralık tarihleri arasında 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek panayır; müzikten çocuk etkinliklerine, el emeği stantlarından animasyon gösterilerine kadar dopdolu bir program sunacak.

Her gün 17.00-23.00 saatleri arasında açık olacak Yılbaşı Panayırı, Karabağlarlılara yılın son günlerini neşe ve dayanışma içinde geçirme imkânı sağlayacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yeni yılı Karabağlar'da birlikte karşılamanın önemine dikkat çekerek, '2026'ya girerken Karabağlar'da umudu, dayanışmayı ve mutluluğu büyütmek istiyoruz. Yılbaşı Panayırı, her yaştan vatandaşlarımızın bir araya gelip paylaşacağı bir buluşma alanı olacak. Tüm komşularımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum' dedi.