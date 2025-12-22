Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü vatandaşlara sunduğu indirimli Kocaelikartların vize işlemleri devam ediyor. İndirimli kart sahiplerinin indirimli tarifeden yararlanabilmesi için vize işlemlerini 01 Ocak 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada sosyal destek uygulamaları kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve 60 yaş üstü vatandaşlar için sunulan indirimli seyahat kartları, şehir içi ulaşımı daha ekonomik ve erişilebilir hale getiriyor. İndirimli seyahat kartı kullanan vatandaşlar için rutin vize işlemleri devam ederken, yıl sonuna kadar vize işlemlerini yaptırmayan hak sahipleri indirimli tarifeden yararlanamayacak.

İndirimli Kocaelikart vize işlemleri, il genelinde bulunan tüm Kocaelikart otomatik dolum cihazları, Kocaelikart dolum bayileri ve online dolum kanalları üzerinden bakiye yüklemesi sırasında yapılabiliyor. Online dolum işlemini tercih eden 60 yaş üstü vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler ise toplu taşıma aracında yer alan ücret toplama cihazından ilk geçişlerini yaptıklarında vize işlemlerini tamamlamış sayılacak.

SON TARİH 1 OCAK 2026

1 Ocak 2026 tarihine kadar vize işlemini gerçekleştirmeyen indirimli Kocaelikartlar, vize işlemleri gerçekleştirilene kadar indirimli tarifeden yararlanamayacak. 01 Ocak 2026 tarihi itibari ile vizesiz kartlar, toplu taşıma araçlarında tam ücret üzerinden ücretlendirilecek. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına indirimli kart sahiplerinin vize işlemlerini 01 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.