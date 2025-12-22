İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri desteklemek için yürütülen çalışmalara her geçen gün yenileri ekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın genç dostu kent vizyonuyla sosyal yaşamdan eğitime, barınmadan kariyer planlamasına kadar gençler her alanda destekleniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından kentte gençlere yönelik yürütülen çalışmalar artırıldı.

İzmir'de ortaya konulan vizyon ile gençlerin kariyerlerini inşa ettiği, barınma sorununa çözüm bulduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir ekosistem yaratıldı. Genç İzmir öncülüğünde NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) hareketi ile gençlere istihdam kapısı aralandı. NEET gençler için toplumsal dönüşüm sağlarken 'İzmir Seninle Projesi' yılın en önemli çalışması oldu. Bilim Virüsü iş birliğiyle yürütülen projede, 22-28 yaş arası üniversite mezunu ancak iş yaşamına katılamamış 200 genç yoğun bir maratona girdi. 'Kariyerin Startupı', 'Dijital Okuryazarlık' ve 'Duygusal Dayanıklılık' gibi 21'inci yüzyıl yetkinlikleriyle donatılan gençler; yapay zekâ destekli mülakat simülasyonları ve mentörlük programlarıyla iş dünyasına hazırlandı.

İZMİR'E GELEN ÖĞRENCİLER GÜVENDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik krizin en çok etkilediği üniversite öğrencileri için güvenli bir liman oldu. 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesi kapsamında üniversite öğrencisi kız öğrencilerin barındığı Örnekköy Sosyal Tesisleri'nde barınma ücretlerine bu yıl da zam yapılmadı. Aylık sadece 2 bin TL gibi sembolik bir ücretle, kahvaltı ve akşam yemeği dâhil olmak üzere, güvenli, konforlu ve sıcak bir yuva imkânı sunuldu.

Sanattan teknolojiye sınırsız gelişim, barınma ve istihdam gibi temel ihtiyaçların yanı sıra, gençlerin kişisel gelişimi için Genç İzmir merkezleri yıl boyunca adeta bir akademi gibi çalıştı. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan gençler için hayati öneme sahip olan TYT Matematik Kursu açıldı. Konservatuvar Hazırlık Kursları ile geleceğin sanatçıları yetiştirildi. Teknolojiyi de unutmayan merkezlerde temel arduino eğitimleri verilirken; İngilizce kursu, Japonca kursu ve konuşma kulüpleri ile gençlerin dünyaya açılması sağlandı.

Gençlerin karar alma süreçlerine katılımı sağlandı. Gençlik politikalarının bizzat gençlerin katılımıyla belirlenmesi amacıyla GoFor (Gençlik Örgütleri Forumu) iş birliğiyle Yerel Gençlik Politikası Programı süreci başlatıldı. Gençlerin haklarını öğrenmeleri ve tartışmaları için özel olarak Foça'da 'Gençlik Hakları' temalı gençlik kampı düzenlendi. Gençler, kamp süresince eğlenmenin yanı sıra gençlik forumunda fikir alışverişinde bulundu, söyleşilerle ilham aldı ve atölyelerde yaratıcılıklarını ortaya koydu.

YOL HARİTASINI GENÇLER ÇİZDİ

'Gençler İzmir'i Geziyor' ve 'Genç Adım ile Kent Turları' etkinlikleri kapsamında gençler; şehrin tarihi dokusunu, müzelerini ve kültürel merkezlerini rehberler eşliğinde keşfetti. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gençler, 'Mahallede Dayanışma Var' projesiyle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ağabeylik ve ablalık yaptı. 'Nesiller Arası Proje Yazma Eğitimi' ile kuşaklar arası köprüler kurulurken, 'Gençlik Eylem Planı Çalıştayı' ile İzmir'in gençlik politikalarının yol haritası bizzat gençler tarafından çizildi.

Genç İzmir'in projelerinde gönüllü olarak yer almak, atölye, kurs ve etkinliklere başvuru yapmak için https://www.gencizmir.com/internet sitesi ziyaret edilebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için yaptığı tüm çalışmalar '@izbbgencizmir' kullanıcı adlı İnstagram hesabında yer alıyor.